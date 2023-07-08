В Тбилиси сорвали ЛГБТ-фестиваль

Противники ЛГБТ сорвали очередной «Марш достоинства» в Тбилиси. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЛГБТ-фестиваль «Марш достоинства» проходил у озера Лиси.

Организаторы фестиваля рассказали в соцсетях, что правоохранители не смогли защитить территорию, на которой проходило мероприятие.

На фоне этого, добавили организаторы, участникам марша пришлось срочно эвакуироваться с помощью автобусных такси.

Мероприятие было сорвано грузинским МВД и ультраконсервативным движением Alt-Info, предположили организаторы.

Напомним, что два года назад марш также был сорван. В начале июля 2021 года противники проведения фестиваля перекрыли центральный проспект Руставели и провели стихийный митинг, в котором приняли участие сотни жителей столицы.