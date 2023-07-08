Передача Киеву кассетных припасов может расколоть НАТО, заявили в Британии

Решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину «сопряжено с риском раскола НАТО». Так считает бывший начальник генштаба британской армии Ричард Даннат, передает Sky News.

Генерал Даннат сказал, что это было «очень трудное решение», и он, как и другие, «испытывает дискомфорт», поскольку на личном опыте изведал опасность данного вида вооружений.

«Когда я был командующим британскими войсками, и мы вошли в Косово в 1999 году, мы потеряли только двух солдат. Это произошло из-за невзорвавшихся боеприпасов от кассетного оружия НАТО, которое тогда еще разрешалось применять», - сказал он.

По словам генерала, он «понимает, почему американцы хотят предоставить дополнительную огневую мощь» Украине. Но это может навредить приближающемуся вильнюсскому саммиту где «жизненно необходимо продемонстрировать единство НАТО».

«Американцы объявили о развертывании этого оружия в момент, когда так много других стран альянса запретили его. В какой-то степени это грозит расколом и нарушением гармонии в НАТО», - резюмировал британский экс-военачальник.

На этой неделе Байден заявил, что решил отправить спорное оружие, которое было запрещено 120 странами и ООН, потому что у Киева «заканчиваются боеприпасы».