Передача Киеву кассетных припасов может расколоть НАТО, заявили в Британии
Решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину «сопряжено с риском раскола НАТО». Так считает бывший начальник генштаба британской армии Ричард Даннат, передает Sky News.
Генерал Даннат сказал, что это было «очень трудное решение», и он, как и другие, «испытывает дискомфорт», поскольку на личном опыте изведал опасность данного вида вооружений.
«Когда я был командующим британскими войсками, и мы вошли в Косово в 1999 году, мы потеряли только двух солдат. Это произошло из-за невзорвавшихся боеприпасов от кассетного оружия НАТО, которое тогда еще разрешалось применять», - сказал он.
По словам генерала, он «понимает, почему американцы хотят предоставить дополнительную огневую мощь» Украине. Но это может навредить приближающемуся вильнюсскому саммиту где «жизненно необходимо продемонстрировать единство НАТО».
«Американцы объявили о развертывании этого оружия в момент, когда так много других стран альянса запретили его. В какой-то степени это грозит расколом и нарушением гармонии в НАТО», - резюмировал британский экс-военачальник.
На этой неделе Байден заявил, что решил отправить спорное оружие, которое было запрещено 120 странами и ООН, потому что у Киева «заканчиваются боеприпасы».
Ранее эксперт рассказал, чем может грозить применение кассетных боеприпасов мирным жителям. При разрыве на высоте один такой снаряд разбрасывает десятки более мелких, которые полностью поражают целый квадрат осколками.