В Турции назвали последнюю надежду на сохранение зерновой сделки

Ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой на сохранение зерновой сделки. Об этом РИА Новости рассказал турецкий источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник агентства посетовал, что в настоящий момент ситуация не вызывает оптимизм, и велик риск прекращения договоренностей по вывозу зерна после 17 июля. Однако, добавил он, практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить положение дел, и Анкара надеется на диалог с Москвой.