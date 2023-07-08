МИД Италии высказался о переговорах по Украине

Рим работает над созданием пространства для диалога по Украине, но сейчас условия для переговоров неблагоприятные, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

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По словам дипломата, итальянская сторона пока не видит благоприятных условий для начала переговоров по Украине.

«Мы поддерживаем "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского», — высказался он.

Конфликт на Украине продолжает иметь «драматические» последствия и сильно влияет на глобальную энергетическую, продовольственную безопасность, отметил министр.