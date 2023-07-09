Экс-адвоката Трампа хотят лишить лицензии за попытку сорвать выборы

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани должен быть лишен адвокатского статуса, пришел к выводу Комитет по дисциплине адвокатов в Вашингтоне, пишет Politico.

Эксперты уточнили, что его хотят лишить лицензии за «легкомысленные» и «деструктивные» попытки сорвать выборы главы государства 2020 года в поддержку политика. Комиссия из трех человек обвинила его в том, что юрист заявлял о массовых фальсификациях в ходе голосования, не имея никаких доказательств.

При этом Джулиани намерен оспорить выводы комитета перед большим советом по адвокатской дисциплине. Решение об окончательном лишении адвокатской лицензии должно быть принято Апелляционным судом округа Колумбия.