$91.69-0.8899.82-0.90

В Белоруссии сообщили о перекрытии Литвой движения в пункте пропуска Мядининкай

Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

В Белоруссии сообщили о перекрытии Литвой движения в пункте пропуска Мядининкай
© ТАСС

"Сегодня в 13:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)", - отмечается в сообщении.

В погранведомстве заявили, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта.

Финляндия отреагировала на решение РФ закрыть генконсульство в Петербурге

"Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", - подчеркнули в Госпогранкомитете Белоруссии.

На белорусско-литовской границе работают шесть международных пунктов пропуска. "Мядининкай" (с белоруской стороны - "Каменный Лог") является одним из крупнейших и наиболее загруженных грузопассажирских пунктов пропуска.

5