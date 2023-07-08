В Молдавии допустили отказ страны от военного нейтралитета
Молдавия может пересмотреть свой военный нейтралитет, если население проголосует за соответствующие поправки в Конституции. Об этом заявил экс-глава МИД Молдавии, посол республики в Германии Аурелиу Чокой, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий портал Reservistenverband.
Дипломата попросили оценить перспективы вступления Молдавии в НАТО. Он ответил, что ситуация будет зависеть «от прямых военных угроз».
«Я не исключаю, что мы пересмотрим военный нейтралитет в случае риски непосредственной угрозы», - сказал Чокой.
По его словам, изменить Конституцию, где прописан нейтралитет, можно только с согласия абсолютного большинства населения.
Чокой отметил, что Молдавия сейчас сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Это, по его мнению, не является нарушением военного нейтралитета. Республика хочет «модернизировать армию до международных стандартов».
Ранее президент Молдавии Майя Санду намекнула на отказ от нейтрального статуса, которым, согласно конституции, обладает республика.