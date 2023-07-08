В Молдавии допустили отказ страны от военного нейтралитета

Молдавия может пересмотреть свой военный нейтралитет, если население проголосует за соответствующие поправки в Конституции. Об этом заявил экс-глава МИД Молдавии, посол республики в Германии Аурелиу Чокой, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий портал Reservistenverband.

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Дипломата попросили оценить перспективы вступления Молдавии в НАТО. Он ответил, что ситуация будет зависеть «от прямых военных угроз».

«Я не исключаю, что мы пересмотрим военный нейтралитет в случае риски непосредственной угрозы», - сказал Чокой.

По его словам, изменить Конституцию, где прописан нейтралитет, можно только с согласия абсолютного большинства населения.

Чокой отметил, что Молдавия сейчас сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Это, по его мнению, не является нарушением военного нейтралитета. Республика хочет «модернизировать армию до международных стандартов».