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Глава ЦРУ обвинил Китай в намерении переделать международную систему

Китай является единственной страной, которая обладает мощью для изменения миропорядка. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на своей лекции в Фонде Дитчли в Великобритании, сообщает The Washington Post.

Глава ЦРУ обвинил Китай в намерении переделать международную систему
© Lenta.ru

Глава ЦРУ заявил, что Россия, начав на территории Украины военную спецоперацию, бросила вызов международному порядку, изменить же его намерен только Китай. По словам Бернса, Си Цзиньпин, который вступил в свой третий срок председателя КНР и обладает беспрецедентной для страны властью, стремится переделать международную систему вместо того, чтобы ее укрепить.

«Китай является нашим самым большим геополитическим и разведывательным соперником, а также самым важным долгосрочным приоритетом», — заявил Бернс.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден весной в телефонном разговоре предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада.

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