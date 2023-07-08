Глава ЦРУ обвинил Китай в намерении переделать международную систему

Глава ЦРУ заявил, что Россия, начав на территории Украины военную спецоперацию, бросила вызов международному порядку, изменить же его намерен только Китай. По словам Бернса, Си Цзиньпин, который вступил в свой третий срок председателя КНР и обладает беспрецедентной для страны властью, стремится переделать международную систему вместо того, чтобы ее укрепить.