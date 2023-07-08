Байден предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным
Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина, что ему следует «быть осторожным» после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
Байден отметил, что не угрожал китайскому лидеру. Он высказал это замечание, поскольку КНР зависит от западных инвестиций.
«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», - заявил американский президент.
По его словам, с начала СВО «600 американских корпораций вышли из России». Сам Ци Цзиньпин признал, что экономика КНР зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.
«Будьте осторожны. Будьте осторожны», - передал Байден свои слова.
Путин и Си Цзиньпин провели двухдневные переговоры в марте, заявив о дружбе между Китаем и Россией и совместно раскритиковав политику Запада. Лидеры также участвовали в виртуальном саммите на этой неделе.
Параллельно усиливается напряженность в американо-китайских отношениях . Спорными моментами являются Тайвань, украинский конфликт, запреты США на экспорт передовых технологий в Китай и государственная промышленная политика Пекина.