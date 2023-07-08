Байден предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным

Байден отметил, что не угрожал китайскому лидеру. Он высказал это замечание, поскольку КНР зависит от западных инвестиций.

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», - заявил американский президент.

По его словам, с начала СВО «600 американских корпораций вышли из России». Сам Ци Цзиньпин признал, что экономика КНР зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.

«Будьте осторожны. Будьте осторожны», - передал Байден свои слова.

Путин и Си Цзиньпин провели двухдневные переговоры в марте, заявив о дружбе между Китаем и Россией и совместно раскритиковав политику Запада. Лидеры также участвовали в виртуальном саммите на этой неделе.