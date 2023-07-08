В Индии подросток умер из-за амебы, заразившей мозг

В Индии подросток умер из-за амебы, проникшей в нос и вызвавшей менингоэнцефалит. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джорджа.

Вина Джордж рассказал, что пятнадцатилетий подросток заразился первичным амебным менингоэнцефалитом в загрязненном водоёме в районе Алаппужа. Спасти его не удалось.

Министр отметил, что это пятый случай менингоэнцефалита в штате Керала. Случаи заражения происходили в различных населенных пунктах в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах. Все пациенты скончались, смертность составила 100%.

Представитель минздрава посоветовал людям избегать купаний в местных загрязненных источниках.

Болезнь вызывают амебы-мутанты, обитающие в стоячей воде. Они проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг.

Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются высокая температура, лихорадка, головная боль, рвота и судороги. Инфекция характеризуется высоким процентом летальных исходов.