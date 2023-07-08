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Финляндия отреагировала на решение РФ закрыть генконсульство в Петербурге

Решение Москвы о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для Хельсинки, рассказал президент республики Саули Ниинистё. Об этом пишет ТАСС.

Финляндия отреагировала на решение РФ закрыть генконсульство в Петербурге
© globallookpress.com

Ниинистё пояснил, что закрытие дипмиссий является одним из ключевых трендов современной геополитики. Таким образом, добавил он, это решение Москвы не стало сюрпризом в целом.

Вместе с тем, заметил президент, в нынешних обстоятельствах этот шаг является неожиданным. Он пояснил, что закрытие генконсульства «вывело ситуацию в новое измерение».

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Решение о высылке девяти дипломатов, напротив, было вполне ожидаемым на фоне выдворения девяти сотрудников посольства РФ, подчеркнул Ниинистё.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ранее к приостановке дипломатических отношений с Финляндией, Великобританией, Польшей и рядом других стран.

В Соединенном Королевстве заметили, что Лондон не желал бы понижения уровня дипотношений с Москвой.

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