Финляндия отреагировала на решение РФ закрыть генконсульство в Петербурге

Решение Москвы о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для Хельсинки, рассказал президент республики Саули Ниинистё. Об этом пишет ТАСС.

Ниинистё пояснил, что закрытие дипмиссий является одним из ключевых трендов современной геополитики. Таким образом, добавил он, это решение Москвы не стало сюрпризом в целом.

Вместе с тем, заметил президент, в нынешних обстоятельствах этот шаг является неожиданным. Он пояснил, что закрытие генконсульства «вывело ситуацию в новое измерение».

Решение о высылке девяти дипломатов, напротив, было вполне ожидаемым на фоне выдворения девяти сотрудников посольства РФ, подчеркнул Ниинистё.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ранее к приостановке дипломатических отношений с Финляндией, Великобританией, Польшей и рядом других стран.