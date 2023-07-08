Кеннеди-младший заявил о лжи Байдена о реальном положении дел на Украине

Президент США Джо Байден «продает» миру ложную информацию об Украине, чтобы американский ВПК мог заработать миллиарды долларов. Так считает кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.

Политик заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, что «федеральное правительство лжет нам обо всём, что оно делает на Украине».

По его словам, все что Белый дом постоянно «продавал» всему миру ситуацию на Украине в выгодном для себя свете. Благодаря этому американский ВПК зарабатывает сейчас миллиарды долларов, а в зоне конфликта массово гибнут люди. Кеннеди рассказал, что в этом откровенно признался один из соратников Джо Байдена, заявив что не надо беспокоиться о 113 миллиардах, потраченных на украинский кризис, поскольку они "вернутся американским военным контракторам" и создадут рабочие места в США.

Скриншот

Кеннеди-младший добавил, что немедленно бы инициировал мирные переговоры между Москвой и Киевом, если бы стал президентом США.

Политик напомнил, что Россия ранее постоянно пыталась избежать конфликта с помощью Минских соглашений, которые были «весьма рационально обоснованы».