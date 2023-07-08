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Президент США выступит 12 июля в Вильнюсе с речью к общественности

Президент США Джо Байден, который примет участие в Вильнюсе в саммите НАТО 11-12 июля, обратится с публичной речью к общественности. Об этом в субботу в информации для СМИ сообщило посольство США.

Президент США выступит 12 июля в Вильнюсе с речью к общественности
© globallookpress.com

"Литва для США является близким союзником и партнером. Связь между нашими странами как никогда крепка, поэтому неудивительно, что президент решил обратиться к людям Литвы", - приводятся в сообщении слова американского посла Роберта Гилхриста.

Выступление Байдена запланировано в Вильнюсском университете 12 июля после того, как завершатся мероприятия саммита.

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