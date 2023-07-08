В МАГАТЭ отреагировали на отказ военных признать территории у ЗАЭС закрытыми для них

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в интервью японскому телеканалу NHK, что он считает недопустимым позицию военнослужащих о непризнании наличия закрытых для них территорий вокруг Запорожской атомной электростанции.

Гросси отметил, что он пытался создать защитную зону у Запорожской АЭС, однако началось контрнаступление.

«Командиры военных подразделений не признают наличие территорий, в которые им нельзя заходить. Это абсолютно недопустимо», — сказал.

Глава МАГАТЭ не уточнил, о военных какой страны идет речь.

Также Рафаэль Гросси назвал положение Запорожской АЭС «крайне уязвимым». Он отметил, что атомная электростанция находится на линии фронта, и в ситуации, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление. Гросси подчеркнул, что на месте постоянно работают эксперты МАГАТЭ. По мнению главы агентства, все что угодно может произойти в любой момент.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.