Дни президента Украины Владимира Зеленского будут сочтены из-за ошибки в отношениях с Российской Федерацией. Об этом в своем микроблоге в Twitter Ким Дотком, экс-владелец файлообменника Megaupload.

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По убеждению Доткома, конец власти Зеленского может наступить в том случае, если ему не удастся втянуть в вооруженный конфликт с Россией силы НАТО. Он отметил, что со стороны Зеленского было глупо прислушаться к «пустым обещаниям непоколебимой поддержки» со стороны США.

Предприниматель добавил, что президенту Украины стоило выбрать мир с Россией.

«Еще одна страна-жертва США», — подытожил Дотком.