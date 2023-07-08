Эрдоган назвал тему разговора с Путиным в августе

Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленными. В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему. Я также продолжу поддерживать с ним переговоры по телефону в предстоящий период, — сказал турецкий глава.