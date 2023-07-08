Зеленский опубликовал кадры поездки на остров Змеиный

На кадрах Зеленский направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы офиса президента Украины Андрея Ермака . Их сопровождали несколько полностью экипированных автоматчиков. Перед высадкой на сушу Зеленский и Ермак надели бронежилеты.

Остров перешел под контроль российских сил в конце февраля 2022 года, а 30 июня в Минобороны РФ сообщали о выводе гарнизона. Как пояснили в ведомстве, это сделано в качестве жеста доброй воли для демонстрации того, что Москва не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.