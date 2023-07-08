В Японии на церемонии поминовения Синдзо Абэ произошла потасовка

Несколько молодых людей устроила потасовку с правоохранительными органами во время церемонии поминовения у места убийства бывшего премьера Японии Синдзо Абэ в городе Нара. Об этом сообщает РИА Новости с места инцидента.

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Ранее в городе началось возложение цветов к установленному под шатром столу. С 9:00 утра (3:00) стали подходить люди, чтобы почтить память политика. Но никаких толп на тот момент не наблюдалось.

Позже священнослужители начали церемонию поминовения. Спустя некоторое время короткое время к ним присоединилась группа из нескольких молодых человек. В руках одного из них был муляж самострела, похожего на тот, который использовал убийца японского политика.

Сначала сотрудники полиции попросили людей убрать муляж и не беспокоить собравшихся людей. Однако вместо этого один участник инцидента передал предмет другому. Люди держали в руках веера, на которых было изображение бывшего премьера и надпись «No Cult!».

Полиция попыталась увести толпу, но участники потасовки стали сопротивляться, кто-то из них упал на асфальт. В итоге молодых людей довели до полицейского отделения. А самого активного участника инцидента за руки и ноги унесли в полицейскую машину.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года в результате покушения на предвыборном мероприятии в городе Нара. Как сообщалось позже, бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.