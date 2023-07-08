Байден случайно предложил России путь к членству в НАТО

Президент США Джо Байден во время телеинтервью допустил очередную оговорку. Американский лидер, перепутав Россию с Украиной , предложил ей разумный путь к соответствию требованиям для вступления в Североатлантический альянс , передает телеканал CNN. Однако глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.

Президент США в ноябре прошлого года уже путал Украину с Ираком во время своего выступления во Флориде. Тогда Джо Байден говорил об инфляции, в которой обвинил Россию. Глава Соединенных Штатов, сказал, что инфляция является мировой проблемой «из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия». Однако он сразу извинился и исправил Ирак на Украину. Свою ошибку американский лидер объяснил тем, что думал об арабской стране, потому что там погиб его сын.