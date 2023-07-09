На границе Белоруссии и Литвы возобновили работу пункта пропуска

«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай»), — сказано в сообщении.

До этого госпогранкомитет Белоруссии, комментируя закрытие погранперехода «Мядининкай», заявил, что Литва использует каналы международных сообщений для «шантажа».

8 июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай. В белорусском ведомстве подчеркнули, что Белоруссия готова пропускать людей и транспорт, а ответственность за обострение обстановки и за очереди лежит на Литве.