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На границе Белоруссии и Литвы возобновили работу пункта пропуска

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале о возобновлении работы пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе.

На границе Белоруссии и Литвы возобновили работу пункта пропуска
© Газета.Ru

«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай»), — сказано в сообщении.

До этого госпогранкомитет Белоруссии, комментируя закрытие погранперехода «Мядининкай», заявил, что Литва использует каналы международных сообщений для «шантажа».

8 июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай. В белорусском ведомстве подчеркнули, что Белоруссия готова пропускать людей и транспорт, а ответственность за обострение обстановки и за очереди лежит на Литве.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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