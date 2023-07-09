На границе Белоруссии и Литвы возобновили работу пункта пропуска

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале о возобновлении работы пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе.
«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай»), — сказано в сообщении.
До этого госпогранкомитет Белоруссии, комментируя закрытие погранперехода «Мядининкай», заявил, что Литва использует каналы международных сообщений для «шантажа».
8 июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай. В белорусском ведомстве подчеркнули, что Белоруссия готова пропускать людей и транспорт, а ответственность за обострение обстановки и за очереди лежит на Литве.
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