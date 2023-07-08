В Японии объявили об экстренной эвакуации из-за ливней
Более 196 тысяч жителей префектуры Симанэ на западе Японии получили предписание об экстренной эвакуации из-за ливней, обрушившихся на этот регион. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Как говорится в сообщении, местные власти стали размещать людей из опасных районов в эвакуационных центрах. Их призвали сохранять бдительность, так как велика угроза выхода рек из берегов и схода оползней.
Метеорологи предупредили, что обильные дожди на территории Симанэ могут идти до конца недели.
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