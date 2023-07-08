Есть погибшие: На нефтегазовой морской платформе в Мексике произошел взрыв

На платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возник пожар. В результате происшествия два человека погибли, еще один пропал без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Pemex в Twitter.

Так заверили, что приоритетом компании всегда была безопасность. По предварительным данным, в результате пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. Два погибших работника и один пропавший без вести были из компании, которая работала на объекте, пояснили в Pemex.

Ранее пресс-служба компании проинформировала, что шесть человек получили ранения в результате возгорания на платформах мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе. До этого глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в результате происшествия на морской платформе несколько человек пропали без вести. В Pemex эту информацию не подтвердили, однако указали, что эвакуировали с платформ 321 сотрудника из 328.