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Байден оговорился при ответе на вопрос о НАТО

Президент США Джо Байден снова оговорился: он заявил, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью CNN.

Байден оговорился при ответе на вопрос о НАТО
© ТАСС

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал он.

Джо Байден за время своего президентского срока неоднократно допускал ошибки, оговаривался и путался в ходе публичных заявлений. Например, в конце июня во время общения с журналистами он заявил, что Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке». До этого он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.

В апреле этого года Джо Байден перепутал Иран и Ирак, рассказывая про военную службу своего сына Хантера. В том же месяце глава США выступал в баре в ирландском городе Дандолк и вместо «народного» названия сборной Новой Зеландии по регби упомянул осуждаемую в Ирландии военизированную организацию, сражавшуюся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.

Джо Байден также неоднократно падал и терялся в ходе публичных выступлений, периодически его неуклюжесть приводила к травмам.

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