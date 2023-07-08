Байден оговорился при ответе на вопрос о НАТО

Президент США Джо Байден снова оговорился: он заявил, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью CNN.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал он.

Джо Байден за время своего президентского срока неоднократно допускал ошибки, оговаривался и путался в ходе публичных заявлений. Например, в конце июня во время общения с журналистами он заявил, что Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке». До этого он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.

В апреле этого года Джо Байден перепутал Иран и Ирак, рассказывая про военную службу своего сына Хантера. В том же месяце глава США выступал в баре в ирландском городе Дандолк и вместо «народного» названия сборной Новой Зеландии по регби упомянул осуждаемую в Ирландии военизированную организацию, сражавшуюся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.