Байден рассказал об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Киева к НАТО

Президент США Джо Байден утверждает, что два года назад во время встречи с лидером России Владимиром Путиным он отказался предоставить ему гарантии невступления Украины в ряды НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Глава США упомянул, что впервые встретился с Путиным два года назад в Женеве и тогда же отказался от его просьбы.

«Он сказал: "Я хочу обязательств, что Украина не будет в НАТО". Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика "открытых дверей". И мы не будем ни от кого запираться», — рассказал Байден.

При этом он пояснил, что не считает Украину полностью готовой для вступления в НАТО. К тому же Североатлантический альянс обязан был бы вступить в военный конфликт в ту же секунду, как Украина стала его частью.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что принятие Украины в НАТО будет означать войну США и России.

«Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией, чего никто не должен желать», — написал он в Twitter.