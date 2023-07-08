Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Сигналы о воздушной тревоге звучат на востоке и юге Украины.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Речь идёт о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Также сирены звучат в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в Днепропетровской области.