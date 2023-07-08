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Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Сигналы о воздушной тревоге звучат на востоке и юге Украины.

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
© globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Речь идёт о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Также сирены звучат в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в Днепропетровской области.

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