Вашингтон продемонстрировал свое лицемерие, приняв решение о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Это не поможет Киеву победить Россию, однако поставит под угрозу жизни мирного населения. Такое мнение выразил экс-аналитик американской разведки, основатель «Совета за национальные интересы» Фил Джиральди, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что США анонсировали передачу Украине кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. США и Украина, однако, не входят в их число. Вооруженные силы Украины уже применяли кассетные боеприпасы, утверждают российские военные, в частности, для обстрела Донецка. Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков считает, что это свидетельствует о намерении Киева убить максимальное число мирных жителей.

«Это вновь демонстрирует лицемерие администрации Байдена, которая еще в прошлом году осуждала приписываемое России использование такого вооружения», — указал Джиральди.