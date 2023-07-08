Байден объявил о завершении ликвидации запасов химоружия в США

Президент США Джо Байден на выступлении объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия.

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Американский лидер подчеркнул, что США работали над уничтожением своих запасов химического оружия более тридцати лет. Байден заявил, что США «приблизились еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия».

Также президент призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии «недекларируемых» военно-химических программ.