Зеленский обвинил Россию в срыве зерновой сделки

Киев обвинил Москву в якобы блокировании судов, выходящих из портов в рамках зерновой сделки. В этом обвинил Россию президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом .

Турецкий лидер не подтвердил слова коллеги. Вместо этого он отметил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке.

Ожидалось, что зерновая сделка завершится 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки пока нет. Он отметил, что Россия не раз шла на уступки по возобновлению сделки, но ее условия так и не были выполнены. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба констатировал, что власти Украины не собираются уступать России ради продления зерновой сделки.