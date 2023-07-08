В Стамбуле завершились переговоры Эрдогана и Зеленского

Встреча проходила в особняке Вахдеттин в районе Ускюдар и продолжалась более двух часов. Ожидается, что по их итогам президенты выступят на пресс-конференции.

Основными темами на встрече стали вопросы, которые в том числе касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.