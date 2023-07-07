Сунак попытался объяснить Эрдогану преимущества присоединения Швеции к НАТО

Согласно информации источника, Сунак надеется, что ратификация вступления Швеции в НАТО начнётся как можно скорее.

«Он подчеркнул значительные преимущества присоединения Швеции к НАТО», – сообщает источник.

Помимо этого, Сунак также указал Эрдогану на прогресс, которого уже достигла Швеция в вопросе борьбы с терроризмом.