Сунак попытался объяснить Эрдогану преимущества присоединения Швеции к НАТО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых попытался объяснить турецкому лидеру преимущества присоединения Швеции к НАТО. Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации источника, Сунак надеется, что ратификация вступления Швеции в НАТО начнётся как можно скорее.
«Он подчеркнул значительные преимущества присоединения Швеции к НАТО», – сообщает источник.
Помимо этого, Сунак также указал Эрдогану на прогресс, которого уже достигла Швеция в вопросе борьбы с терроризмом.
Ранее Эрдоган заявил, что на данный момент Турция не может одобрить вступление Швеции в НАТО.
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