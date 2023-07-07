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Сунак попытался объяснить Эрдогану преимущества присоединения Швеции к НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых попытался объяснить турецкому лидеру преимущества присоединения Швеции к НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Сунак попытался объяснить Эрдогану преимущества присоединения Швеции к НАТО
© РИА Новости

Согласно информации источника, Сунак надеется, что ратификация вступления Швеции в НАТО начнётся как можно скорее.

«Он подчеркнул значительные преимущества присоединения Швеции к НАТО», – сообщает источник.

Помимо этого, Сунак также указал Эрдогану на прогресс, которого уже достигла Швеция в вопросе борьбы с терроризмом.

Ранее Эрдоган заявил, что на данный момент Турция не может одобрить вступление Швеции в НАТО.

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