В США озвучили реальную причину решения Байдена по поводу Украины

Президент США Джо Байден использовал свое обещание предоставить Украине кассетные бомбы в качестве политического жеста для имитации поддержки Киева. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам», — объяснил эксперт.

Скотт Риттер также отметил, что подобного рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий. И в связи с тем, что российская армия укреплена в окопах, такое решение Вашингтона подрывает моральный авторитет Штатов и никак не помогает ВСУ.

«Оно [решение] лишь продлит боевые действия», — резюмировал экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.