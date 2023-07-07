В США сравнили победу России и использование кассетных снарядов на Украине

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на Пентагоне заявил, что гуманитарный аспект использования кассетных бомб на Украине не перевешивает желания не допустить победы России в конфликте.
«Я обеспокоен гуманитарными обстоятельствами, но хуже для гражданских на Украине, если победит Россия, так что это важно, чтобы они не победили», — отметил чиновник.
Кол уточнил, что Украине будут переданы современные кассетные боеприпасы с низким коэффициентом несрабатывания.
7 июля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине. Киев получит 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.