Белый дом прокомментировал сообщения о тайных переговорах с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о том, что Вашингтон провёл секретные переговоры с Россией по поводу окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Салливан сделал во время брифинга.

«Я благодарен вам за данный вопрос, поскольку в данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило», – заявил он.