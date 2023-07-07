Белый дом прокомментировал сообщения о тайных переговорах с Россией

В США опровергли информацию о тайных переговорах с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о том, что Вашингтон провёл секретные переговоры с Россией по поводу окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Салливан сделал во время брифинга.
«Я благодарен вам за данный вопрос, поскольку в данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило», – заявил он.
Ранее информация о тайных переговорах между США и Россией появилась в западных СМИ. Эту информацию также опровергли и в МИД России.
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