Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

"Этим утром у меня была возможность встретиться с коллегой из Польши, с советником по национальной безопасности в Польше. Первой и главной темой разговора была растущая угроза, исходящая от Белоруссии. Вопрос о том, переберется ли туда в итоге "Вагнер", что, кстати говоря, все еще остается открытым вопросом, и утверждения о потенциальном размещении ядерного оружия на территории Белоруссии <...>, это все мы принимаем во внимание", - сказал в пятницу на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.