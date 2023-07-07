$92.57+2.23100.72+2.30

Украина еще не выполнила условия для вступления в НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина ещё не выполнила условия для вступления в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Украина еще не выполнила условия для вступления в НАТО
© РИА Новости

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», – заявил он.

Кирби также добавил, что для присоединения к альянсу Украине необходимо будет закончить конфликт на своей территории.

Генсек НАТО анонсировал «три шага альянса навстречу Украине»

Ранее Кирби заявил, что американские истребители F-16 могут отправить на Украину ещё до завершения конфликта.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости