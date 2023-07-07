Украина еще не выполнила условия для вступления в НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина ещё не выполнила условия для вступления в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», – заявил он.

Кирби также добавил, что для присоединения к альянсу Украине необходимо будет закончить конфликт на своей территории.