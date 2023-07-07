ЛЮБЛЯНА, 7 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Республики Словения Даниэль Бешич сообщил, что подал в отставку.

По его словам, будучи министром, он хотел улучшить словенскую систему здравоохранения, сделать ее ближе к гражданам страны. "Но если я не могу добиться этого на своем посту прямо сейчас, я больше не готов выполнять функцию министра. Сегодня в присутствии премьер-министра страны я подписал заявление об отставке", - приводит слова политика Словенское агентство печати.

Как отметил Бешич, он и сотрудники министерства здравоохранения сделали все, что было в их силах. Политик поблагодарил граждан за их доверие, а также членов парламента, которые поддерживали его.