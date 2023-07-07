$92.57+2.23100.72+2.30

Депутат от СДПГ устроил скандал на заседании бундестага

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди устроил скандал на заседании бундестага и оскорбил главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Об этом пишет газета Bild.

Депутат от СДПГ устроил скандал на заседании бундестага
© РИА Новости

На заседании обсуждалось приостановка принятия закона об отоплении. Инициатором выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Во время дискуссии глава ХДС предложил проголосовать за его возвращение, и многие члены крайней правой партии АдГ его поддержали.

В бундестаге вспыхнул скандал из-за раскола по санкциям против России

Уточняется, что Шроди прокричал, что Мерц «голосует с фашистами» и «делает их рукопожатными». В свою очередь, Мерц призвал его «заткнуться», так как тот подрывает «доверие к бундестагу как к институту». После председатель бундестага Бербель Бас оштрафовала Шроди на 1000 евро за угрозы и оскорбления.

Ранее представители отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Баден-Вюртемберг выступили с требованием демонтировать с фасадов правительственных зданий имперских орлов, являющихся частью герба Третьего рейха.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости