Депутат от СДПГ устроил скандал на заседании бундестага

На заседании обсуждалось приостановка принятия закона об отоплении. Инициатором выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек . Во время дискуссии глава ХДС предложил проголосовать за его возвращение, и многие члены крайней правой партии АдГ его поддержали.

Уточняется, что Шроди прокричал, что Мерц «голосует с фашистами» и «делает их рукопожатными». В свою очередь, Мерц призвал его «заткнуться», так как тот подрывает «доверие к бундестагу как к институту». После председатель бундестага Бербель Бас оштрафовала Шроди на 1000 евро за угрозы и оскорбления.