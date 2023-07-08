Салливан прокомментировал инцидент с кокаином в Белом доме

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности. Своей оценкой он поделился на брифинге в Белом доме.

«На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности», — сказал он, комментируя инцидент.

По его словам, в Белом доме действует «строгая политика в отношении тестирования на наркотики и относительно употребления наркотиков».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кокаин в Белом доме мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантера.

«Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заключил Трамп.