Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВоздушную тревогу объявили на всей территории УкраиныТАСС07 июля, 21:39Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.© РИА НовостиПредупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в 21:18 (время совпадает с мск) в Киеве, к 21:23 мск зона воздушной тревоги распространилась на всю страну.В мире4Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиВ Белом доме отрицают проведение тайных переговоров по Украине с РФБелый дом считает открытым вопрос о том, переберется ли ЧВК "Вагнер" из РФ в БелоруссиюВ Стамбуле начались двусторонние переговоры Эрдогана и Зеленского