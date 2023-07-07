Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины . Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в 21:18 (время совпадает с мск) в Киеве, к 21:23 мск зона воздушной тревоги распространилась на всю страну.