США заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в НАТО

США заявили, что Украина пока не выполнила условия для вступления в НАТО. На это указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований», — напомнил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что Украина пока не соответствует необходимым условиям для членства в блоке.

Кирби также добавил, что Киев находится в состоянии военного конфликта. Он призвал все стороны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине преуспеть на поле боя.