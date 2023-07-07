Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - написал украинский президент в своем Telegram-канале .

По его словам, главы государств обсудят различные вопросы, в том числе касающиеся координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.