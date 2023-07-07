Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС
Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич передал бразильской стороне ноту, подтверждающую намерения Минска стать полноправным членом БРИКС. Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.
Отмечается, что передача ноты состоялась на встрече Лукашевича с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, которая курирует сотрудничество с Белоруссией.
«В рамках встречи передана нота, подтверждающая намерения Белоруссии стать полноправным членом БРИКС», — говорится в тексте.
Также посол и министр уделили особое внимание укреплению сотрудничества между Минском и Бразилиа в рамках многосторонней дипломатии и выразили готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами. Кроме того был поднят вопрос поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Белоруссии в госпрограммах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств.