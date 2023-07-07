Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

Отмечается, что передача ноты состоялась на встрече Лукашевича с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, которая курирует сотрудничество с Белоруссией.

Также посол и министр уделили особое внимание укреплению сотрудничества между Минском и Бразилиа в рамках многосторонней дипломатии и выразили готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами. Кроме того был поднят вопрос поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Белоруссии в госпрограммах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств.