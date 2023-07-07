В США рассказали об обещании Украины по кассетным боеприпасам

Украина пообещала США ответственно использовать кассетные боеприпасы
Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина отправила Белому дому сообщение, в котором пообещала ответственно использовать кассетные боеприпасы, если такие будут отправлены ВСУ в качестве военной помощи. Об этом сообщает РБК.
Такое заявление Слоут сделала во время телефонного брифинга с журналистами.
«Мы продолжаем находиться в тесной координации с Украиной, которая запросила эти боеприпасы и заверила, что будет ответственно их использовать. На данном этапе мне больше нечего добавить», – заявила она.
Ранее появилась информация, что Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы в жилых районах.
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