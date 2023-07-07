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Украина пообещала США ответственно использовать кассетные боеприпасы

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина отправила Белому дому сообщение, в котором пообещала ответственно использовать кассетные боеприпасы, если такие будут отправлены ВСУ в качестве военной помощи. Об этом сообщает РБК.

В США рассказали об обещании Украины по кассетным боеприпасам
© РИА Новости

Такое заявление Слоут сделала во время телефонного брифинга с журналистами.

«Мы продолжаем находиться в тесной координации с Украиной, которая запросила эти боеприпасы и заверила, что будет ответственно их использовать. На данном этапе мне больше нечего добавить», – заявила она.

Ранее появилась информация, что Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы в жилых районах.

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