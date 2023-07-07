Анонсировано совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением в 21:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский выступят с заявлением для прессы по итогу переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Эрдогана.
Отмечается, что заявление состоится в 21:00 по мск. Переговоры Эрдогана и Зеленского в Стамбуле начались в 19:00 по мск – ожидается, что на них будет поднята ситуация с зерновой сделкой, а также конфликт на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона внимательно следит за ходом переговоров Эрдогана и Зеленского, так что Москве «будет интересно узнать» о итогах этой встречи.
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