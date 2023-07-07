Основателя Comedy Club чуть не избили в Ереване за шутку об армянах

Одного из основателей и бывшего ведущего шоу Comedy Club Таша Саркисяна чуть не избили в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что инцидент произошел 20 июня на юбилее стендап-клуба «Ари». После выступления к Саркисяну подошел один из зрителей. Во время разговора мужчина признался, что работает учителем русского языка в одном из ереванских университетов. На это Таш пошутил: «Если у преподавателя русского такой акцент, то что ждать от студентов?».

По данным Telegram-канала, после шутки незнакомец вместе со своими друзьями пытался ввязаться в драку с Саркисяном. На защиту комика встали его знакомые. В итоге рукоприкладства удалось избежать.

Таш Саркисян начал свою карьеру в 1996 году, когда вышел со своей командой в Высшую лигу КВН. В 1997 году его коллектив «Новые армяне» стала чемпионом Высшей лиги. В 2005 году комик совместно с Арташесом Саркисяном, Артуром Джанибекяном и Артаком Гаспаряном основали Comedy Club. Юморист стал ведущим проекта, но не участвовал в миниатюрах. В 2010 он перестал вести шоу, его заменил Павел Воля.