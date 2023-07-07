В ФРГ рассказали, что разведка знала о переговорах Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) могла прослушивать переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко c предпринимателем Евгением Пригожиным во время попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на результаты журналистского расследования. По утверждению СМИ, разведслужба, вероятно, «была информирована о попытке путча в России лучше, чем было известно ранее».

Как сообщается, БНД, вероятно, «следила за переговорами между <...> Пригожиным и Лукашенко», и сотрудники разведслужбы «очевидно, были свидетелями важного разговора» между белорусским президентом и российским бизнесменом.

Также авторы расследования заявили, что германская разведка подозревала возможность мятежа ЧВК «Вагнер» приблизительно за неделю до произошедшего и пыталась проверить информацию у партнеров, однако попытка не увенчалась успехом.