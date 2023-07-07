Генсек НАТО анонсировал «три шага альянса навстречу Украине»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе будет согласован план из трёх шагов, которые должны будут приблизить вступление в альянс Украины . Об этом сообщает ТАСС.

«Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО. Во-первых, мы согласуем программу помощи на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между ВСУ и НАТО. Во-вторых, мы повысим уровень наших политических связей, учредив Совет Украина – НАТО, в-третьих, я ожидаю, что наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО», – рассказал он.

Кроме того, Столтенберг ответил на вопрос журналистов о том, чем это будет отличаться от ситуации в 2008 году, когда страны НАТО заявили, что Украина имеет право присоединиться к альянсу, но на этом процесс объединения остановился. По его словам, самое большое различие состоит в том, что сегодня Украина стала «намного ближе» к НАТО, так как участники альянса тесно работали с Киевом в течение многих лет.