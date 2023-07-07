Генсек НАТО анонсировал «три шага альянса навстречу Украине»

На саммите НАТО в Вильнюсе будет сделано «три шага альянса навстречу Украине»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе будет согласован план из трёх шагов, которые должны будут приблизить вступление в альянс Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Столтенберг сделал во время пресс-конференции в Брюсселе.
«Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО. Во-первых, мы согласуем программу помощи на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между ВСУ и НАТО. Во-вторых, мы повысим уровень наших политических связей, учредив Совет Украина – НАТО, в-третьих, я ожидаю, что наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО», – рассказал он.
Кроме того, Столтенберг ответил на вопрос журналистов о том, чем это будет отличаться от ситуации в 2008 году, когда страны НАТО заявили, что Украина имеет право присоединиться к альянсу, но на этом процесс объединения остановился. По его словам, самое большое различие состоит в том, что сегодня Украина стала «намного ближе» к НАТО, так как участники альянса тесно работали с Киевом в течение многих лет.
Столтенберг также объяснил, что Совет Украина – НАТО станет политической платформой для кризисных консультаций, а также обсуждения решений об углублении сотрудничества.
«Совет Украина – НАТО будет Советом из 31 члена альянса, скоро, надеюсь, 32 членов и Украины. Мы будем вместе как равные. Мы согласуем модальности относительно того, как часто мы будем встречаться. А также модальности, которые обеспечивают то, что каждый союзник, включая Украину, может созвать встречу, которая будет называться кризисной консультацией», – пояснил он.
Ранее Столтенберг заявил, что на грядущем саммите НАТО будет утверждён многолетний пакет поддержки Украины.