В США заявили о блокировке $500 млн активов российских олигархов

Минюст США блокировал более 500 миллионов долларов активов российских олигархов после начала боевых действий на Украине . Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако , передает ТАСС .

«Мы ввели ограничения на активы в объеме более чем 500 миллионов долларов, принадлежащие российским олигархам и другим [лицам], поддерживающим российский режим и уклонявшимся от американских экономических контрмер», — указала она.

По словам Монако, американская прокуратура также предъявила более 30 лицам обвинения в обходе антироссийских санкций.

«И при помощи наших зарубежных партнеров были произведены аресты более чем в полдюжине стран с прицелом на экстрадицию в Соединенные Штаты», — подчеркнула она.

В мае глава Минюста США Меррик Гарланд заявил, что США направят средства, конфискованные у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, на нужды Украины. 2 февраля суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Министерство утверждало, что Малофеев нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать в Европе работу СМИ прокремлевской направленности.