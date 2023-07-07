В Госдепе заявили о предстоящем турне Блинкена

В ведомстве уточнили, что поездка Блинкена состоится с 9 по 15 июля. Сначала госсекретарь США отправится в составе делегации президента США Джо Байдена в Лондон , а позднее в Вильнюс , где 11–12 июля состоится саммит НАТО .

Позднее Блинкен посетит Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) на уровне глав внешнеполитических ведомств. По информации Госдепа, на совещаниях Блинкен затронет темы спецоперации России на Украине, ситуации в Южно-Китайском море, борьбы с изменением климата, а также положение в Мьянме. Кроме того, Блинкен будет сопредседательствовать на втором раунде американо-индонезийского стратегического диалога.