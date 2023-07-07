Об этом сообщается в материале издания со ссылкой на расследование, проведённое WDR и NDR.

Уточняется, что представитель БНД не стал комментировать эту новость.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники информировала, что разведывательные агентства США в середине июня предупредили Белый дом о подготовке в России вооружённого мятежа.